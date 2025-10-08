50 bin liralık borç için 2.376 TL taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde kararı" geçerliliğini koruyor. Düzenleme yayınlanma tarihinde (12 Temmuz 2025) gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) sahiplerini kapsıyor. Karar ile sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.

3 AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verildi ve başvurular yapılmaya devam ediyor. Başvurular 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek ve yapılandırma imkânı ortadan kalkacak. Azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3.11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4.043'e çıkacak. Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yapılandırma başvurularının tamamlanmasına 3 gün kaldı. Uzmanlar, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak taksitlendirmelerinin ve düzenli ödeme planı oluşturmalarının kendi menfaatlerine olacağı uyarısında bulunuyor. Aksi halde yalnızca asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılamaması durumunda borçlular temerrüde düşme, kredi notunun olumsuz etkilenmesi ve yüksek faiz yükleriyle karşı karşıya kalma riskiyle karşılaşacak.

2.376 TL TAKSİT ŞANSI

50 bin liralık bir borç yüzde 3.11 faiz oranıyla, 12 ay vadeyle yapılandırılırsa, taksit ödemesi 5 bin 341 TL, toplam ödeme ise 64 bin 92 TL oluyor. Aynı borç 48 ay vadeyle yapılandırıldığında taksit ödemesi 2 bin 376 TL, toplam ödeme ise 114 bin 48 TL oluyor. 100 bin liralık bir borç 12 ay vadeyle yapılandırılırsa taksit 10 bin 682 TL, toplam ödeme 128 bin 184 TL, 48 ay vadeyle yapılandırılırsa taksit 4 bin 752 TL, toplam ödeme ise 228 bin TL olarak gerçekleşiyor.