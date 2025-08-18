50 milyar dolarlık ortak Hollanda

Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkiler karşılıklı yatırımlar, ihracat ve ithalat hacmiyle ivme kazanmaya devam ediyor. Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin daha fazla çeşitlendirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabık kalındı. Hollanda, Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı konumunda yer alıyor. İki ülke arasındaki ticari ilişki, karşılıklı yatırımlar ve yeni iş alanlarıyla her geçen yıl daha da gelişiyor.

KARŞILIKLI TİCARETTE İSTİKRARLI ARTIŞ

Son 5 yılda Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat da Türkiye'den Hollanda'ya yapılan ihracat da yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. 2024 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13.5 milyar doları geçti. Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatında motorlu taşıtlar, otomobiller, yarış arabaları ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Hollanda'dan yapılan ithalatta ise demir-çelik hurdaları, çeşitli polimer türleri, reçineler, petrol türevleri ve traktörler başlıca kalemler arasında yer alıyor.

YATIRIMLARDA HOLLANDA İLK SIRADA

2005-2024 döneminde Hollanda'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı 30 milyar doları aştı. Aynı dönemde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan yatırımlar ise yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Bu karşılıklı yatırım hacmi, iki ülke arasındaki ekonomik bağların ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan değerlendirmelerde, özellikle inşaat, lojistik, enerji, dijitalleşme ve ileri imalat sektörlerinde önemli iş birliği fırsatlarının olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin imalat sanayisini dijitalleştirme hedefi doğrultusunda, bu alanlarda ortaklıkların artırılması öngörülüyor.

23 BİN TÜRK ŞİRKETİ VAR

Hollanda'da Türk girişimciler tarafından kurulan yaklaşık 23 bin şirket bulunuyor. Bu şirketler yaklaşık 6 milyar euro yatırım gerçekleştirirken, 80 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yılda yaklaşık 8 milyar euro ciro elde ediyor. Hollanda, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alıyor. 2022 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalı turist sayısı 1 milyon 244 bin iken, bu sayı 2024 yılında 1 milyon 303 binin üzerine çıktı. Bu durum, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimin de güçlü olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN KONUMU FIRSATLAR YARATIYOR

Gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde, taraflar karşılıklı ticaretin daha fazla kolaylaştırılması, teknik iş birliklerinin artırılması ve yeni girişim alanlarının belirlenmesi konusunda anlaşıldı. Özellikle Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasında sahip olduğu stratejik konumun, üretim ve lojistik açısından sunduğu fırsatlar dikkat çekti. Ticari ilişkilerin sadece rakamlardan ibaret olmadığı, aynı zamanda ortak gelecek hedefleriyle şekillendiği ifade edilerek, önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerle bu iş birliğinin daha da pekiştirilmesi hedefleniyor.

YATIRIM İÇİN AVRUPA'NIN STRATEJİK ÜSSÜ

Avrupa'nın en rekabetçi ve açık ekonomilerinden biri olan Hollanda, uluslararası yatırımcılar için cazibesini de sürdürüyor. Lojistik altyapısı, dijital dönüşüm kapasitesi ve istikrarlı iş ortamıyla öne çıkan ülke; tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji, sağlık teknolojileri ve yapay zekâ tabanlı dijital çözümler gibi birçok alanda yatırım fırsatları sunuyor. Rotterdam Limanı ve Schiphol Havalimanı sayesinde Avrupa'nın lojistik kapısı olarak anılan Hollanda, aynı zamanda düşük vergi oranları, güçlü hukuk sistemi ve yetenekli iş gücüyle de yatırım ortamını destekliyor. Özellikle yeşil enerji projelerine sağlanan devlet destekleri, sürdürülebilirlik odaklı girişimler için büyük bir potansiyel barındırıyor. Hollanda Yatırım Ajansı (NFIA), 2024 yılında ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların 5 milyar euroyu aştığını ve yatırımların büyük bölümünün teknoloji, inovasyon ve altyapı projelerine yöneldiğini açıkladı.