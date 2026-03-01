50 milyon abone için akıllı sayaç dönemi başlıyor

Türkiye'de 50 milyonu aşkın elektrik abonesini kapsayan Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Kademeli dönüşümle hem kayıp-kaçak azalacak hem de tüketici anlık veriyle faturasını yönetebilecek. Proje, elektrik dağıtım altyapısında uçtan uca veri entegrasyonu sağlayarak akıllı şebeke dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

ÖNCELİK YÜKSEK TÜKETİMLİLERDE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecek dönüşümde kaynak verimliliği esas alınacak. İlk aşamada 10 yıllık muayene süresi dolan sayaçlar, yıllık tüketimi 10 megavatsaat ve üzeri olan aboneler ile bir panoda 4 ve üzeri sayaç bulunan noktalar önceliklendirilecek. Yeni binalarda ise belirli şartlar altında tüm sayaçların akıllı olması zorunlu olacak. Dağıtım şebekesinin izlenmesi açısından kritik görülen noktalardaki sayaçlar da akıllı sistemle değiştirilecek. Böylece kesintiler ve gerilim kalitesi daha etkin biçimde takip edilecek. Proje kapsamında Türkiye genelindeki 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin sayacının aşamalı olarak akıllı sisteme geçirilmesi planlanıyor. İlk etapta yeni aboneliklerde akıllı sayaç kurulacak. Mevcut abonelerde ise muayene süresi doldukça değişim yapılacak. Yıl sonuna kadar 6 milyon sayacın sisteme dahil edilmesi, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise tüm sayaçların akıllı hale getirilmesi hedefleniyor. Sanayi ve ticarethane abonelerinin yüksek tüketimli sayaçları da 2028'e kadar kademeli olarak değiştirilecek.



TÜKETİCİYE EK BEDEL YOK

ELEKTRİK Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, akıllı sayaçlar için tüketicilerden herhangi bir bedel alınmayacağını vurguladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bu sürecin yalnızca teknik bir yenileme olmadığını, tüketici odaklı enerji yönetiminin bir parçası olduğunu belirtti. Yılmaz'a göre akıllı sayaçlar, kayıp-kaçakla mücadelede önemli katkı sağlayacak ve şebeke kalitesini artıracak. Akıllı sayaçlarla tüketim anlık olarak izlenebilecek. Bu sayede aboneler tüketim profilini değiştirerek enerji tasarrufu sağlayabilecek. Aynı zamanda teknik ve teknik olmayan kayıplar daha hızlı tespit edilerek müdahale edilecek.