50 milyon metreküp kapasiteli yeni doğal gaz rezervi keşfedildi

ZOHR VE BATI NİL DELTASI PROJELERİ HATIRLATILDI

Eni, 2015 yılında Mısır açıklarındaki Zohr Gaz Sahası'nda büyük bir doğal gaz keşfine imza atmıştı.

BP ise 2021'de Batı Nil Deltası projesi kapsamında Raven Gaz Sahası'nda üretime başlamıştı. Proje kapsamında daha önce Taurus ve Libra sahaları 2017'de, Giza ve Feyyum sahaları ise 2019'da devreye alınmıştı.

ENERJİ ARZI VE YATIRIM ORTAMINA KATKI

Yeni keşfin, Mısır'ın doğal gaz üretim kapasitesini artırarak hem iç talebin karşılanmasına hem de ihracat potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, borçların kapatılması ve yeni rezervlerin devreye alınmasıyla birlikte ülkenin enerji sektöründe daha cazip bir yatırım ortamı sunması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör