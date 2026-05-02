Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.05.2026 14:24

50 milyon metreküp kapasiteli yeni doğal gaz rezervi keşfedildi

Mısır günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi.

AA Ekonomi
  • ABONE OL

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Nil Deltası'nda yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, "Nidoco N-2" adlı sondaj kuyusunda yürütülen çalışmalar sonucunda günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip bir rezerv tespit edildi.

ÜRETİMDE ULUSLARARASI ORTAKLIK

Keşfedilen sahadaki üretimin, Eni ile BP ortaklığında gerçekleştirileceği bildirildi. Bu iş birliği, Mısır'ın enerji alanında uluslararası yatırımcılarla yürüttüğü stratejik ortaklıkların devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

"BORÇLARIN ÖDENMESİ GÜVENİ ARTIRIYOR"

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, keşfin mevcut sahalardaki üretim artışıyla birlikte gerçekleştiğini belirtti. Bedevi, petrol sektörünün yabancı ortaklara olan borçlarının haziran ayı sonuna kadar tamamen ödeneceğini vurgulayarak, bunun yatırımcı güvenini güçlendireceğini ifade etti.

ZOHR VE BATI NİL DELTASI PROJELERİ HATIRLATILDI

Eni, 2015 yılında Mısır açıklarındaki Zohr Gaz Sahası'nda büyük bir doğal gaz keşfine imza atmıştı.

BP ise 2021'de Batı Nil Deltası projesi kapsamında Raven Gaz Sahası'nda üretime başlamıştı. Proje kapsamında daha önce Taurus ve Libra sahaları 2017'de, Giza ve Feyyum sahaları ise 2019'da devreye alınmıştı.

ENERJİ ARZI VE YATIRIM ORTAMINA KATKI

Yeni keşfin, Mısır'ın doğal gaz üretim kapasitesini artırarak hem iç talebin karşılanmasına hem de ihracat potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, borçların kapatılması ve yeni rezervlerin devreye alınmasıyla birlikte ülkenin enerji sektöründe daha cazip bir yatırım ortamı sunması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOĞAL GAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA