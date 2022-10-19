500 bin genç BES’lendi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altına yönelik düzenlemeyle bir yıl gibi kısa bir sürede 500 bin çocuk ve genç sisteme dâhil oldu, birikimleri 2 milyar liraya ulaştı. BES'e doğrudan devlet katkısı 2023 yılında 13.6 milyar liraya çıkacak. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yönelik yeni teşviklerin yolda olduğu müjdesini verdi.Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamıyla beraber sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. Çalışanların tabi olduğu sisteme 45 yaşından büyük kişiler de kendi isteğiyle katılabiliyor. Aylık 200 liradan başlayan katkı payı tutarı, faizli ve faizsiz fon alternatifleriyle çocukların gelecekleri güvence altına alınıyor.BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılıyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin planlanıyor.Devlet katkısından yararlanmak için üç yıldan önce sistemden çıkmamak gerekiyor. Bu katkı her ay düzenli olarak hesaba yatırılıyor. Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on yıl kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine lak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor. Ölüm ya da maluliyet halinde de devlet katkısının tamamı ödeniyor. Emekliliğe hak kazananlar hesaptaki birikimini bir program dâhilinde talep edebilir. Bu eşit taksitler şeklinde olabileceği gibi toplu olarak da çekilebilecek. Bir diğer seçenek de ömür boyu emeklilik aylığı şeklinde olabilir. Emekliliğe hak kazanma yaşı 56.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği durumlarda sistemden ayrılmadan önce devlet katkısı hesabında tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar ödeme yapılabilecek. Yatırılan anapara ve nemasının yarısına kadarlık kısmı avans olarak çekilebilecek. Avans aldıktan sonra bir süre sistemde kalınması gerekecek.Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14.3 milyon katılımcıyla 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan BES'e yönelik yeni teşvikler için çalıştıklarını duyurdu. Bakan Nebati, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin birikimine olanak sağlayan düzenleme ile sisteme ilginin artarak sürdüğünü belirterek, "Bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dâhil oldu, 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı. Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri, teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.