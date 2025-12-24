500 kadın girişimciye milyonluk destek

Türkiye Sigorta ile Halkbank, kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir iş birliğini hayata geçirdi. "Kadın Acentelerle Büyüyoruz" projesiyle üç yıl içinde 500 kadın girişimcinin sigorta acentesi olarak sektöre kazandırılması ve en az 1.000 kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor. Projede ilk yıl 100 kadın girişimcinin acente açması planlanıyor. Girişimcilere finansmana erişim, mentörlük ve bilgi desteği verilecek. Program, 40 yaşını aşmamış, şirketini kurmuş ya da kuruluş sürecinde olan kadın girişimcilere yönelik olacak. Acente yetki belgesine sahip olup şirket kuruluşunu veya devrini geriye dönük en fazla 12 ay içinde tamamlamış adaylar başvurabiliyor. Şirket kuruluşu henüz tamamlanmamış adaylar için ise ilgili eğitim ve mesleki deneyim kriterleri aranıyor. Halkbank, proje özelinde kadın acentelere kişi başı 1 milyon TL üst limitli finansman paketi sunuyor. Paket kapsamında; 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli nakit kredi, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı, 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektubu ve avantajlı komisyon oranlı POS çözümleri yer alıyor.

% 50 TEMİNAT İNDİRİMİ

Türkiye Sigorta, proje kapsamında kadın girişimci acentelerin açılış süreçlerini hızlandırırken, eğitim ve mentörlük desteğinin yanı sıra acentelik teminatlarında yüzde 50 indirim uyguluyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kurumun "güven" odağının kadın girişimciliğiyle daha da güçlendiğine dikkat çekti. Çakmak, 3.795 acentelerinin 1.253'ünün kadın girişimciler tarafından yönetildiğini vurgulayarak, proje kapsamında acente açılış süreçlerinin kolaylaştırıldığını, eğitim ve mentörlük sağlandığını ve acentelik teminatlarında yüzde 50 indirim uygulandığını kaydetti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise proje özelinde kadın acente başına 1 milyon TL üst limitli finansman paketi, 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli kredi, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı, 100 bin TL üst limitli teminat mektubu ve avantajlı komisyonlu POS ürünlerinin devreye alındığını belirtti.