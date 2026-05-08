500 milyon euroluk fon kuruyor: ABD, Avrupa ve Türkiye’de 6 otel yapacak

Gayrimenkul geliştirme, yatırım, turizm alanlarında faaliyet gösteren BLG Capital, uluslararası bir otel grubuyla yeni bir fon kurmak için kolları sıvadı. 500 milyon euroluk fon ile ABD, Avrupa, Türkiye'de toplam 6 otel yapılması planlanıyor. BLG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, "Yatırımcıları ikna ediyoruz, yeni bir yatırım planlıyoruz" dedi. Bilgili ile yeni yatırımlarını konuştuk…

BLG Capital'in şu ana kadar yaptığı yatırımların büyüklüğü nedir?

Biz 2006'da Garanti Bankası'yla anlaşma yapıp, Akaretler projesine başladık. Orayı hızlı şekilde geliştirdik. İnşaata başladığımızda dünyanın en büyük fon yönetim şirketi Blackstone'dan bize ortaklık teklifi geldi. Görüştük, anlaştık. Ama projede kontrol ortaklık istediler. Bunu kabul etmedik. Sonra onların sistemini inceledik. Dünyada bu kadar büyük kaynağı nasıl oluşturduğuna baktık. Biz de ekip kurarak fon kurmaya karar verdik. Elimize çanta alıp 150 uluslararası fonu gezdik ve BLG Capital'i oluşturduk. Türkiye'ye yatırım getirdik. BLG Capital, Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım fonudur. Bu zamana kadar toplam 50'nin üzerinde yurtiçi ve yurtdışında yatırıma imza attık. Toplam 7.5 milyon metrekarelik alan yaptık. BLG Capital, 9.8 milyar dolar sermayeyi yönetiyor.

MANHATTAN'IN İKİNCİ BÜYÜĞÜ

Şimdiye kadar kaç proje yaptınız?

Biz 2018'den itibaren kurduğumuz fonlarla yurtdışında özellikle ABD'de yatırımlara devam ettik. New York ve Beverly Hills'te Mandarin Oriental Residences, New York'ta 530 Broadway Avenue ve 711 Fifth Avenue, Aman, Miami'de Rosewood The Raleigh gibi projeleri gerçekleştirdik. Daha sonra bu projelerden çıkıp, yeni yatırımlara yöneldik. Miami sahilinde toplam 6.500 metrekare üzerindeki The Fifth binası önemli bir ofis projesi. Toplam 5.068 metrekarelik ofis alanının 1.478 metrekaresi kiralandı. Yani ofis alanlarının yüzde 29'u yeni sahiplerini buldu. New York'taki 125 Greenwich Street'te yer alan konut projemiz de devam ediyor. The Greenwich projesi stüdyo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar toplam 272 lüks daireyi kapsıyor. Burası Manhattan'ın en çok katlı ikinci gökdeleni. Yaklaşık 88 kat satılabilir ve kiralanabilir alana sahip bir konut projesi burası. Temmuz 2023'te BLG US Holdings aracılığıyla aldık. Yatırımı İtalya merkezli Bizzi & Partners ile ortak yaptık. Dünyaca ünlü yatırım fonu Fortress Investment Group da ortak. ABD'de de konut satışlarında faizlerin yüksek olmasından dolayı bazı sıkıntılar var. Ama satışlar devam ediyor.

Yeni projeleriniz var mı?

Şimdi uluslararası bir zinciriyle yeni bir fon kuruyoruz. 500 milyon euro büyüklüğünde olacak bu fonla Türkiye, ABD, Avrupa'da otel yatırımları yapacağız. İkisini ABD'de (New York ve Kaliforniya), ikisini Avrupa'da (biri Toskana) ve ikisini de Türkiye'de yapmayı planlıyoruz.



TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN OLABİLİR



Dubai'de yaşanan sıkıntılar Türkiye'de gayrimenkul sektörünü hareketlendirir mi?

Türkiye'de ciddi bir fırsat var. Bunun iyi pazarlanması gerekiyor. Son yapılan yabancı yatırımcıya yönelik vergi düzenlemelerini çok olumlu buluyorum. Hukuki olarak da destek verildiğinde Türkiye yabancı yatırımcı açısından güvenli liman olabilir. Birkaç tane yapılması gereken şey var. Birincisi, yabancı yatırımcıya verilen vergi teşviklerini bir bölgede sınırlamamak gerekiyor. Örneğin, İstanbul'da sadece serbest bölgelerde değil ilin tamamında Kurumlar Vergisi oranında indirim gündeme getirilebilir. İkincisi de ticaret mahkemelerindeki anlaşmazlıkların daha hızla çözülmesi lazım.



TARİHİ VİLLALARI DÖNÜŞTÜRDÜ



Avrupa'da da başka projeleriniz olacak mı?

İtalya'da da Toskana, Bordighera ve Milano şehirlerinde projeler yaptık. Bordighera'da yer alan Villa Etelinda ve Villa Regina Margherita. 12 bin metrakere üzerinde geniş bir bahçe içinde konumlanıyor. İkisi de tarihi villa. Toskana'da Tenuta di Poggio Adorno da 17. yüzyıldan kalma bir Rönesans villası. Biz gayrimenkul yatırımcısıyız. Farklı projelerle de ilgileniyoruz.