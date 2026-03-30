55 bin futbol sahası büyüklüğünde alan korundu! ’Sıfır atık’ ile geri kazanımda büyük başarı

Türkiye'de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında geri kazanım oranı önemli ölçüde arttı. 2017'de yüzde 13 olan oran, 2024'te yüzde 36,08'e, 2025 itibarıyla ise yüzde 37,53 seviyesine ulaştı.

KÜRESEL ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, zamanla Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre girişimine dönüştü.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de yapılan oylamayla, 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Bakanlık verilerine göre Sıfır Atık Yönetim Sistemi, bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede uygulanmaya başlandı, 28 milyon kişiye eğitim verildi.

Projenin başlangıcından 2025 sonuna kadar geçen süreçte toplam 90 milyon ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Bu kapsamda 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ile 30,6 milyon ton organik ve diğer atıklar işlendi.

Bu çalışmalarla ülke ekonomisine toplam 365 milyar lira katkı sağlandı.

ENERJİ, SU VE PETROL TASARRUFU SAĞLANDI

Sıfır Atık uygulamalarıyla 54 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi. Ayrıca İstanbul'un iki yıllık su tüketimine denk 2 trilyon litre su tasarrufu sağlandı.

Bunun yanı sıra, Türkiye'deki tüm araçların bir yıllık yakıt tüketiminden daha fazla miktara karşılık gelen 60 milyar litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. 390 milyon metreküp depolama alanı tasarrufu ile yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde alan korundu.

SERA GAZI SALIMI AZALDI

Çalışmalar sayesinde, Türkiye'deki ormanların yaklaşık yüzde 7'sine karşılık gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eşdeğer 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

Türkiye'nin geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

"SIFIR ATIK BİR TERCİH DEĞİL MECBURİYETTİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz" dedi.

Kurum, Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekerek, "Sıfır Atık bir tercih değil; mecburiyettir" ifadelerini kullandı.