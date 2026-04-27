5.5 yılın en güçlü hisse alımı

Ekonomi yönetiminin etkili önlemleri ile küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı dirençli bir görünüm sergileyen Türkiye, savaş dönemindeki kayıplarını fazlasıyla telafi etti. Borsada BIST 100 Endeksi'den 5 yıllık risk primine, yabancının hisse alımından rezervlerdeki toparlanmaya kadar tüm göstergeler, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat öncesi seviyeye döndü.

2.3 TRİLYONLUK YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da İran'a saldırıların ardından yüzde 8 değer kaybederek 13.717 puandan 12.626'ya gerileyen endeks, 30 Mart'tan bu yana yüzde 14.1 yükselerek 14.409 puana çıktı. Şirketlerin piyasa değeri 27 Şubat-30 Mart arasında 1.1 trilyon lira azalarak 18.7 trilyondan 17.6 trilyona inerken, 30 Mart'tan bu yana ise 2.3 trilyon lira artarak 19.9 trilyona ulaştı.

Mart ayında Borsa İstanbul'da 623.3 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcılar, 3-17 Nisan haftasında ise 1 milyar doların üzerinde net alım gerçekleştirdi. Yabancılar 10-17 Nisan haftasında 579.4 milyon dolarlık hisse, 243 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Böylece yabancıların hisse alımı 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en yüksek düzeye çıktı. 3-17 Nisan arasındaki 2 haftada yabancılar 1 milyar 9 milyon dolarlık hisse senedi, 955.7 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Aynı dönemde swap kaynaklı yabancı girişi de 12.9 milyar dolar oldu. Böylece 2 haftada toplam yabancı girişi 14 milyar 865 milyon dolara ulaştı. 27 Şubat-3 Nisan arasında swap kanalıyla 29 milyar dolarlık, tahvil ve hisse tarafında ise 8.2 milyar dolarlık yabancı çıkışı gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcının hisse senedi stoku 61.35 milyar dolara, tahvil stoku 15.28 dolara ulaştı.

REZERVLER TOPARLANIYOR

Savaşın etkisiyle gerileyen rezervlerde toparlanma eğilimi devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 17 Nisan haftasında brüt rezervler 3.6 milyar dolar artışla 174.5 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv de aynı dönemde 39.5 milyar dolara çıktı. 27 Şubat'ta 210.3 milyar dolar olan brüt rezervler 27 Mart'ta 155.3 milyar dolara inmişti. Brüt rezervlerde yaşanan 55 milyar dolarlık kaybın 21.3 milyar doları 2 haftada geri alındı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, ABD-İran görüşmelerinin başlamasıyla birlikte 230.4 baz puana inerek 27 Şubat'tan beri en düşük seviyesine geriledi. Savaş başlamadan önce 235 puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı.