5G çağına güçlü başlangıç yaptı

Turkcell, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 8.9 artarak 68.4 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı ise yüzde 14.9 artışla 4.6 milyar TL'ye yükseldi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye'yi 'Turkcell gücünde 5G' ile buluşturmanın gururunu yaşadık. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk üç aylık döneminde toplam abone sayımız 44.5 milyona ulaştı. Faturalı abone bazımız, net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranımız yüzde 81 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonu ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABONE SAYISI YÜKSELDİ

Yılın ilk çeyreğinde toplam mobil abone bazı net 655 bin abone kazanımıyla genişledi. Faturalı abone bazı da 661 bin arttı. Faturalı abone oranı şirketin "değer odaklı büyüme" stratejisini yansıtır şekilde yüzde 81 seviyesine ulaştı. Dijital İş Servisleri tarafında da Turkcell, 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptı. Artan kurumsal projelerin katkısıyla yükselen donanım gelirlerinin yanı sıra veri merkezi ve bulut servislerindeki yüzde 21'lik artış, DBS gelirlerinde yıllık yüzde 64'lük yükselişi beraberinde getirdi.



SANİYEDE 10 GİGABİT HIZ

2026'yı 'Hız Yılı' ilan eden Turkcell, sabit tarafta da oyunun kurallarını yeniden yazdı. Wi-Fi 7 teknolojisiyle desteklenen Superonline UltraFiber paketleri sayesinde, ev internetinde saniyede 10 Gigabit'e varan hızları kullanıcılarına sunan Türkiye'deki ilk ve tek operatör Turkcell oldu. Yılın ilk çeyreğinde al-sat operasyonları dahil sabit tarafta toplam 36 bin net fiber abone kazanımı gerçekleşti.



PAYCELL GELİRİ YÜZDE 15 ARTTI

TURKCELL'İN techfin alanındaki lokomotifi olan Paycell, grup ortalamasının üzerinde büyüdü. Paycell gelirleri, POS ve mobil ödeme iş kollarındaki güçlü ivmenin etkisiyle yüzde 15 artış gösterdi. Öte yandan Financell'de net faiz marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 3.6 puan artışla yüzde 8.3'e yükseldi. Techfin segmentinin toplam gelir artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.



TOPLAM YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ 99 MW'A ULAŞTI

NİSAN ayında Mersin'de 12.1 megavat (MW) kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin satın alımını gerçekleşt-i ren şirketin toplam aktif güneş enerjisi kapasitesi 74.4 megavata çıktı. Böylece Turkcell'in toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 99 megavata ulaştı.