5G ihalesine hazırız

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, son 19 yılda grubun Türkiye'ye yaptığı yatırımların 300 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Halihazırda 4.5G'de en iyi performansı gösteren şebekeye sahip operatör olarak 5G'ye de hazırız. Karşılanabilir ve gerçekçi yükümlülüklerle makul fiyatların gerçekleştiği bir ihale olmasını bekliyoruz" dedi. Aksoy, gündeme ilişkin önemli sorulara yanıt verdi...Nisan-Haziran 2025 arası döneminde, servis gelirlerimiz 29.4 milyar TL oldu. Mobil abone sayımız 25.4 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1.4 milyoa ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 20.9 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.9 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 352 milyonu aştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 1.323 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9.3 milyona ulaştı. Kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 27 milyon oldu.Önümüzdeki dönemde yapılacak olan 5G ihalesi, yalnızca operatörlerin değil, Türkiye'nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. 5G'nin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli ortamın ve koşulların oluşması önemli. Bu açıdan, 5G ile uyumlu cihaz ekosisteminin geliştirilmesi ve daha erişilebilir hale gelmesi gerekiyor. 5G uyumlu akıllı telefonlara erişimin önündeki taksit sınırı gibi engellerin kaldırılması bu anlamda önemli bir fayda yaratacak. Diğer yandan, spektrum kaynaklarının hem tüketici refahını hem de sektörde uzun vadeli yatırımları teşvik edecek bir yöntemle operatörlere tahsis edilmesi kritik. 5G ihalesinin makul fiyat ve sürdürülebilir koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önem taşıyor. Bu şekilde teknolojinin yaygınlaşması ve beklenen ekonomik katma değerin ortaya çıkması mümkün olacaktır. Karşılanabilir ve gerçekçi yükümlülüklerle makul fiyatların gerçekleştiği bir ihale olmasını bekliyoruz.Halihazırda 4.5G'de en iyi performansı gösteren şebekeye sahip operatör olarak 5G'ye de hazırız. Bugün itibarıyla, 16 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş Vodafone Grubu'nun bir parçasıyız. Bu global deneyimi çok uzun zamandır ülkemize taşıyoruz. Örneğin, 2023-24 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Ek olarak, diğer operatörlerle birlikte İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi önemli lokasyonlarda da 5G'yi kullanılabilir hale getirdik. 5G'yi Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde gerçek bir sıçrama fırsatı olarak görüyoruz. Müşterilerimizin 5G uyumlu bir cihaza sahip olması için dünyanın önde gelen cihaz markalarıyla işbirliği yapıyoruz.Almanya merkezli, bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut tarafından gerçekleştirilen kıyaslama metodolojisi, müşteri deneyimli ağ kalitesine odaklanıyor ve çok çeşitli mobil hizmetleri kapsıyor. Her mobil ağın, ağ performansı ve servis devamlılığı arasında karşılaştırmalar yapıyorlar. Kamuya açık bu kıyaslamalarda, operatörlerin tüketicilere ve işletmelere kablosuz bağlantıları ne kadar iyi sundukları ve iyileştirme alanları analiz ediliyor. Bu değerlendirmede, 885 puanla ülke çapında en yüksek genel mobil performansı gösterdik. 252 puanla ses kategorisinde lider olduk. 412 puanla veri kategorisinde en yüksek sonucu aldık. 221 puanla kitle kaynaklı kalitede en yüksek puana sahip olduk. 893 puanla İstanbul'da en yüksek genel puanı elde ettik. Bu başarıyı yıllardır istikrarlı bir biçimde hayata geçirdiğimiz yatırımlara borçluyuz. Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut'un yaptığı testlerle onaylanmış oldu. Rapora göre, İstanbul'un ve Türkiye'nin en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik.Son 19 yılda yaptığımız yatırımların reel değeri 300 milyar TL'yi aştı. Bu yatırımın önemli bir kısmını altyapıya yaparak sektörde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduk. Bugün itibarıyla yaklaşık 30.000 baz istasyonuyla Türkiye nüfusunun yüzde 99.81'ini kapsıyoruz.