5G ile perakendede büyük dönüşüm başladı

1 Nisan itibarıyla hayatımıza giren 5G teknolojisi yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu tarihi geçişi, iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda köklü değişim ve dönüşümün habercisi olarak yorumlamak mümkün. Vodafone Business da iş yaşamının 5G ile yaşayacağı teknolojik dönüşümde aktif rol oynamaya kararlı. Yeni dönemde üretimden lojistiğe, sağlıktan ulaşıma kadar her sektörde iş modelleri yeniden şekilleneceği için Vodafone Business da iş ortaklarına destek vermek için sahadaki çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu dönüşümün iş yapış biçimlerini ciddi anlamda dönüştürüp, kolaylaştıracağı sektörlerden biri de perakende olacak. Vodafone Business da bu perspektifle perakende sektörünün önemli markalarından Yargıcı, Penti ve İpekyol ile projeler hayata geçirdi. Son yıllarda yaşanan hızlı büyümeye rağmen perakendenin büyük kısmının hâlâ fiziksel mağazalarda gerçekleştiğini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Yani mağaza, hâlâ oyunun tam merkezinde. Bugün mağazalar; sadece satış yapılan alanlar değil, aynı zamanda müşteri davranışlarının analiz edildiği, deneyimin yönetildiği ve verinin üretildiği merkezler haline geliyor" dedi.

ÜÇ TEMEL KATMAN

Bu dönüşümü 5G'den çok önce, farklı sektörlerde hayata geçiren Vodafone Business, perakende sektöründe yaptığı yenilikçi çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün 5G ile birlikte dijital dönüşümün çok daha hızlandığını söyleyen Özlem Kestioğlu, "Çünkü artık daha fazla veri, daha hızlı, daha güvenli ve gerçek zamanlı olarak yönetebiliyor" dedi. Vodafone Business işletmelerin dönüşümü üç temel katmanda ele alıyor. Bunlar güçlü ve kesintisiz bağlantı altyapısı, bu altyapı üzerinde çalışan IoT ve dijital çözümler ve tüm bu yapıyı uçtan uca yönetilen servis modeli... Bu da uçtan uca bir dönüşüm modelinin mümkün hale getiriyor.

DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ

Perakendenin artık sadece ürün satılan bir alan olmadığını dile getiren Kestioğlu, "Bugün mağazalar müşteriyi tanıyan, davranışları analiz eden, deneyimi kişiselleştiren ve her temas noktasını veriye dönüştüren yapılar haline geliyor. Yani fiziksel mağaza, dijitalleşen bir deneyim merkezine dönüşüyor" diye konuştu. 5G ve getirdiği fırsatları birçok sektörün kullanımına sunduklarını söyleyen Kestioğlu, şunları kaydetti: "Bilindiği gibi 5G artık yalnızca daha hızlı internet demek değil. 5G; düşük gecikme, yüksek kapasite ve kesintisiz bağlantı ile iş süreçlerinin gerçek zamanlı yönetilebildiği, verinin anlık olarak işlenebildiği ve operasyonların uçtan uca optimize edilebildiği bir dünya demek. Günümüz dünyasında kararlar artık anlık iç görülerle anlık olarak alınıyor. Bu nedenle 5G, tüm sektörler için bir teknoloji değil, bir dönüşüm platformu olarak nitelendiriliyor."



İPEKYOL'DA KESİNTİSİZ VE YÜKSEK PERFORMANS

İPEKYOL ile yapılan iş birliğinde ise odak, perakende deneyiminin temelini oluşturan kesintisiz ve yüksek performanslı bağlantı altyapısını sağlamak oldu. RedBox Business Pro çözümü ile mağaza 5G'ye hazır, yüksek hız ve düşük gecikmeli bir bağlantı altyapısı ile buluştu. Bu sayede mağaza içerisindeki tüm dijital sistemler -ödeme altyapılarından dijital ekranlara, kampanya yönetiminden stok süreçlerine kadar- kesintisiz ve senkronize bir şekilde çalışır hale geldi. Özellikle müşteri deneyiminin kritik olduğu bu perakende segmentinde, birkaç saniyelik gecikmeler bile müşteri algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güçlü ve stabil bağlantı, sadece teknik bir gereklilik değil, doğrudan marka deneyiminin bir parçası. RedBox Business Pro'nun sağladığı hızlı kurulum ve fiber bağımsız yapı, mağazalara ciddi bir operasyonel çeviklik kazandırıyor. Yeni açılan mağazalar çok kısa sürede devreye alınabiliyor ve aynı standartta hizmet sunabiliyor.



YARGICI'DA ÜRÜN VE REYON BAZLI ÜRETİM

YARGICI ile gerçekleştirilen çalışmada mağaza, sadece genel müşteri trafiğinin ölçüldüğü bir alan olmaktan çıkarılıp, ürün ve reyon bazlı iç görü üreten bir yapıya dönüştürüldü. Vodafone'un 5G destekli bağlantı altyapısı ve RedBox Business Pro çözümü sayesinde mağaza içerisindeki video analitik sistemleri kesintisiz ve yüksek performansla çalışırken, yapay zekâ destekli analizlerle müşteri davranışlarını çok daha derin bir seviyede anlamak mümkün hale gedli. Bu projede klasik ziyaretçi sayımının ötesine geçilerek, mağaza içinde belirli reyonlar özelinde müşteri etkileşimi de analiz edilebiliyor. Hangi reyonların daha fazla ziyaret edildiği, hangi ürünlerin müşteri ilgisini çektiği, ziyaretçilerin demografik kırılımları ve mağaza içindeki hareket dinamikleri anlık olarak ölçümlenebiliyor. Elde edilen iç görüler, ürün konumlandırmadan kampanya planlamasına, vitrin tasarımından mağaza içi deneyimin iyileştirilmesine kadar birçok alanda doğrudan aksiyona dönüşüyor.



PENTİ MERKEZE ENERJİYİ ALDI

PENTİ tarafında ise bağlantının ötesine geçilerek enerji yönetimini de dönüşümün merkezine alındı. Yapılan işbirliği kapsamında Vodafone'un 5G destekli güçlü bağlantı altyapısıyla mağaza içerisindeki tüm sistemlerin kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasını sağlandı. Ayrıca Red Enerji çözümüyle de mağaza adeta kendi kendini yöneten akıllı bir yapıya dönüştürüldü. Red Enerji ile mağazanın enerji tüketimi anlık olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve optimize edilebilir hale geldi. Yapay zekâ desteklli sistemler sayesinde; aydınlatma, klima, sıcaklık ve hava perdesi gibi birçok farklı sistem, önceden tanımlanan akıllı kurallar doğrultusunda otomatik olarak yönetiliyor. İç ve dış sıcaklık verileri, müşteri yoğunluğu ve konfor parametreleri birlikte değerlendirilerek mağaza ortamı dinamik şekilde optimize ediliyor. Bu sayede enerji yönetimi artık manuel bir süreç olmaktan çıkıp, otonom ve veri odaklı bir yapıya dönüşüyor. Aynı zamanda sistem, olası anormallikleri tespit ederek alarm mekanizmalarıyla operasyonel riskleri de minimize ediyor. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri ise ölçülebilir verimlilik. Penti mağazalarında bu çözümle birlikte yüzde 25'e varan enerji tasarrufu potansiyeli ortaya konulurken, bazı lokasyonlarda bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Bu proje, teknolojinin doğrudan maliyetleri düşüren ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığı somut bir şekilde ortaya konmuş oldu.