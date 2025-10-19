5G’de en iyi deneyimi sunacağız

Türk Telekom, ihalede stratejik frekansları alarak 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip oldu. 5G'de en iyi müşteri deneyimini sunacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G'ye hazırız" dedi.Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapının oluşturduğuna dikkat çeken Özden, "Türk Telekom olarak, yüzde 55'i fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız" değerlendirmesi yaptı.Türk Telekom'un mobil pazarda "oyun kurucu" rol üstlendiğini vurgulayan Özden, "İletişim çağında kritik bir eşik olan 5G, Türkiye'nin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstlenecek. Biz de Türk Telekom olarak mobildeki güçlü ve kararlı büyüme ivmemizi sürdürürken sektörün oyuncusu değil oyun kurucusu konumundayız. Son 12 ayda 2.5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı sağyadık" dedi.Türk Telekom'un yeni reklam filmi, fiber altyapısının gücünü 5G teknolojisiyle buluşturuyor. Filmde, yüzde 55'i fibere bağlı baz istasyonlarının sağladığı performansla 5G'de fark oluşturulduğu vurgulanıyor. Tolga Çevik'in "Arkadaşım" rolüne yönetmen Fırat Parlak'ın uyumu eşlik ederken, film hem eğlenceli bir dile izleyiciye hitap ediyor hem de Türk Telekom'un müşterilerine 5G'de en iyi deneyimi sunma vizyonunu ön plana çıkarıyor.