5G'de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: "1 Nisan'da ilk sinyali alacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar Türkiye'nin dijital altyapısında önemli bir sıçrama hedeflediklerini belirterek, fiber ağ uzunluğunun yaklaşık 100 bin kilometre artırılarak 750 bin kilometreye çıkarılacağını, genişbant abone sayısının ise 106 milyonun üzerine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

BTK'DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İFTAR BULUŞMASI

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda, TÜRKSAT AŞ katkısıyla BTK Akademi tarafından düzenlenen iftar programında haberleşme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün stratejik önemine dikkat çekti.

"DİJİTAL ALTYAPI EKONOMİK KALKINMANIN ANAHTARI"

Bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin rekabet gücü ve milli güvenliği açısından hayati rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir dijital dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.

5G'DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Mobil iletişimin 1994'te başlayan yolculuğunun 1G'den 4.5G'ye kadar uzandığını hatırlatan Uraloğlu, 32 yılın ardından 5G teknolojisine geçişe sayılı günler kaldığını söyledi.

"1 Nisan itibarıyla 5G'de ilk sinyali alacağız" diyen Uraloğlu, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşacak bu teknolojinin sanayiden sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar tüm alanlarda köklü dönüşüm yaratacağını kaydetti.