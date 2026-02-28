5G'de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: "1 Nisan'da ilk sinyali alacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar Türkiye'nin dijital altyapısında önemli bir sıçrama hedeflediklerini belirterek, fiber ağ uzunluğunun yaklaşık 100 bin kilometre artırılarak 750 bin kilometreye çıkarılacağını, genişbant abone sayısının ise 106 milyonun üzerine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.
BTK'DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İFTAR BULUŞMASI
Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda, TÜRKSAT AŞ katkısıyla BTK Akademi tarafından düzenlenen iftar programında haberleşme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün stratejik önemine dikkat çekti.
"DİJİTAL ALTYAPI EKONOMİK KALKINMANIN ANAHTARI"
Bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin rekabet gücü ve milli güvenliği açısından hayati rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir dijital dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.
5G'DE GERİ SAYIM BAŞLADI
Mobil iletişimin 1994'te başlayan yolculuğunun 1G'den 4.5G'ye kadar uzandığını hatırlatan Uraloğlu, 32 yılın ardından 5G teknolojisine geçişe sayılı günler kaldığını söyledi.
"1 Nisan itibarıyla 5G'de ilk sinyali alacağız" diyen Uraloğlu, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşacak bu teknolojinin sanayiden sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar tüm alanlarda köklü dönüşüm yaratacağını kaydetti.
FİBER, MOBİL VE İNTERNET KULLANIMINDA HEDEFLER BÜYÜYOR
Türkiye'de fiber optik altyapının 657 bin kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:
"Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Avrupa'da ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız."
Yıl sonu hedeflerine de değinen Uraloğlu, fiber ağın 750 bin kilometreye, genişbant abone sayısının 106 milyonun üzerine, mobil abone sayısının ise yaklaşık 102 milyona çıkarılmasının planlandığını söyledi.
"ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYADA DA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ"
Türkiye'de internet kullanım süresinin günlük ortalama 7 saate yaklaştığını belirten Uraloğlu, özellikle sosyal medya kullanımının kritik bir alan olduğuna dikkat çekti. Dijital okuryazarlığın önemini vurgulayan Uraloğlu, Ramazan ayına atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmamalıyız. Evlatlarımızın masum ruhlarını aynı hassasiyetle korumak boynumuzun borcudur."
ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YOLDA
Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini açıkladı. Buna göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını, yaşa uygun oyunlara erişimde ise kimlik doğrulama uygulamasının devreye gireceğini belirtti. Düzenlemelere kamuoyunun desteğinin yüzde 90'lara ulaştığını da sözlerine ekledi.
UYDU VE YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU
Uydu teknolojilerinin bağımsızlık meselesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını, yeni nesil TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başlandığını söyledi.
5G'DE YERLİ VE MİLLİ ŞART
5G yetkilendirme ihalesi sonucunda 3 milyar 534 milyon dolarlık gelir elde edildiğini açıklayan Uraloğlu, iki yıl içinde 5G hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti. İhalede işletmecilere yüzde 60'a varan yerli malı ve yüzde 30'a varan milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirildiğini vurguladı.
"BİLGİ OTOBANLARI KURUYORUZ"
Konuşmasının sonunda Uraloğlu, Türkiye'nin hedefinin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir ülke olmak olduğunu ifade ederek, TÜRKSAT, ULAK ve GSM operatörlerinin yatırımlarıyla Türkiye'nin bilişim çağında daha güçlü ve bağımsız hale geleceğini söyledi.