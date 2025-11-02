5G’de yüzde 50 yerli malı kullanma zorunluluğu

Türkiye'nin geçiş hazırlığı yaptığı 5G yetkilendirmelerinde ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü olacak. Türkiye'de 2026'da özellikle iletişim teknolojilerinde büyük bir dönüşüm yaşanması beklenirken 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak. Bu gelişmeyle elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirmelerde yerlilik oranı kriterlerinin yerli katma değeri artıracak şekilde belirlenmesi sağlanacak ve işletmeci altyapılarının teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek.5G yetkilendirmelerinde ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü başlatılacak. İlerleyen yıllarda yerli malı belgeli ürün oranı peyderpey artırılarak yüzde 60'a çıkarılacak. 4.5G teknolojisinde söz konusu yükümlülük ilk yıl yüzde 30 olarak belirlenmiş ve daha sonra yüzde 45'e kadar çıkarılmıştı. Böylece 5G, mobil haberleşme hızını 10 kat artırmanın yanında yerli malı kullanımıyla da 4.5G'ye kıyasla büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca, 5G ve ötesi teknolojiler başta olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri de desteklenecek. 6G'ye yönelik Ar-Ge ve yatırım çalışmaları yapılacak.Yazılım geliştirme ve hizmet sunumu standartlarının bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaygınlaşması gelecek yıl da desteklenecek. Bu amaçla firma yazılım geliştirme olgunluk modeli, Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına alınacak.