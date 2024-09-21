6 yılda ihracatını 3 katına çıkardı

30. yılında yatırımlarına devam eden Sistem Alüminyum, 2024 yılı sonuna kadar toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yapacak. 2024 yılını 7.6 milyar TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, "2024 yılı itibariyle bin 300'ü aşkın çalışanımızla, yıllık 103 bin ton profil, 9 milyon metrekarelik kompozit panel ve 7 bin ton alüminyum dövme üretim kapasitemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim gücümüz ve çeşitliliğimizle uluslararası pazarlarda büyüyoruz. Son 6 yılda ihracat rakamlarımızı 3 kat artırdık. Bu yıl dövme tesisimizi 2 bin metrekarelik yeni bir alana taşıdık. 2024 yılında bir diğer önemli yatırım alanımız dijitalleşme oldu. Yılın başında tüm iş süreçlerimizi daha verimli, hızlı, güvenilir ve ölçümlenebilir hale getirmek için SAP'ye geçiş yaptık" ifadelerini kullandı.