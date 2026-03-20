63 milyon telefon 5G’siz

1 Nisan'da 81 il merkezinde geçilecek olan 5G ile Türkiye 10 kat daha hızlı internete kavuşacak. Vatandaşlar da özellikle cep telefonlarında yüksek hızlı interneti bu tarihte kullanmaya başlayacak. Ancak Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu bulunurken, bunların yalnızca 32 milyonu 5G uyumlu. 63 milyon adet ise 4.5G ve az miktarda da 3G uyumlu telefon bulunuyor. Bu telefonlar 5G'ye geçildiğinde yine mevcut kullanımlarında hiçbir değişiklik olmadan telefonlarını kullanmaya devam edebilecek.

32 MİLYONU UYUMLU

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 1 Nisan itibarıyla geçeceği 5G öncesi cep telefonlarının mevcut durumu da gündeme geldi. Türkiye'de hâlihazırda kullanımda bulunan 95 milyon telefondan 63 milyonu 5G'ye uyumlu değil. 1 Nisan'da 32 milyon cep telefonu ise 5G'ye geçebilecek. Bu kişilerin 5G'ye geçiş için herhangi bir şey yapmalarına gerek bulunmuyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Turnacı, bu sebeple operatörlerin 5G uyumlu cep telefonu kampanyaları hazırladığını ve uygun fiyatlarla vatandaşa telefon satılacağını söyledi.