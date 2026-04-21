64 ülke İstanbul’da buluşacak! Çalışma Bakanlığı OECD Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ MASADA

OECD tarafından hazırlanan kavram kağıdında; yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün etkileri ile yaşam boyu öğrenmenin önemi öne çıkan konular arasında yer aldı.

Zirve kapsamında ayrıca saha ziyaretleri ve yan etkinlikler de düzenlenecek. Bu programlarla katılımcılara, Türkiye'nin mesleki eğitim ve sektör iş birlikleri alanındaki uygulamalarının yerinde gösterilmesi amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Zirvenin açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının öngörüldüğü belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN "HAYAT BOYU ÖĞRENME" VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyonun beceriler alanında küresel diyalog açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Işıkhan, "27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan OECD 2026 Beceriler Zirvesi, beceriler konusunda küresel diyalogda önemli bir dönüm noktasıdır. Günümüz dünyasında bilgi ve becerilerin önemi her zamankinden daha görünür hale gelmiştir" dedi.

Zirvenin ana temasının "Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması" olduğunu belirten Işıkhan, bu yaklaşımın hayat boyu öğrenme kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda nitelikli eğitim ve beceri politikalarına öncelik verdiğini ifade eden Işıkhan, zirvenin yeni iş birlikleri geliştirmek ve geleceğe yönelik somut stratejiler oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.