65 yaş, engelli aylığı, evde bakım 2026 zammı kalem kalem hesaplandı!

Memur, emekli ve asgari ücretliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon verileri açıklanmasının ardından gözler sosyal yardımlarda uygulanacak zam oranına çevrildi. 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteği alanlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

65 YAŞ, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayı enflasyon yüzde 0,87 oranında yükseldi. 5 aylık toplam enflasyon ise yüzde 16,91'e çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olması kalırken, Ekonomist Sinan Alican, 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteği için kalem kalem hesaplama yaptı.

Sosyal yardım miktarları ne kadar olacak? | Video

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,57 olarak uygulandığını vurgulayan uzman isim, aralık ayı verisinin gelmesiyle birlikte oranların yüzde 17 bandına yaklaşması muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomist Sinan Alican mevcut 5 aylık veri üzerinden yapılan hesaplama ile 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteğinin aşağıdaki gibi oluşacağını kaydetti: