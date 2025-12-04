Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.12.2025 15:25

65 yaş, engelli aylığı, evde bakım 2026 zammı kalem kalem hesaplandı!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından gözler sosyal yardımlarda yaşanacak artışlara çevrildi. 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteğinin ne kadar olacağı araştırılıyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Sinan Alican sosyal yardımlara gelecek zamları kalem kalem hesapladı.

Memur, emekli ve asgari ücretliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon verileri açıklanmasının ardından gözler sosyal yardımlarda uygulanacak zam oranına çevrildi. 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteği alanlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

65 YAŞ, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayı enflasyon yüzde 0,87 oranında yükseldi. 5 aylık toplam enflasyon ise yüzde 16,91'e çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olması kalırken, Ekonomist Sinan Alican, 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteği için kalem kalem hesaplama yaptı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,57 olarak uygulandığını vurgulayan uzman isim, aralık ayı verisinin gelmesiyle birlikte oranların yüzde 17 bandına yaklaşması muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomist Sinan Alican mevcut 5 aylık veri üzerinden yapılan hesaplama ile 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım desteğinin aşağıdaki gibi oluşacağını kaydetti:

Destek Türü Mevcut Tutar Beklenen Yeni Tutar
Evde Bakım Desteği 11.701 TL 13.679 TL
18 Yaş Altı Engelli Aylığı 4.302 TL 5.029 TL
SSPE Yardımı 11.701 TL 13.679 TL
Engelli Aylığı 6.451 TL 7.541 TL
65 Yaş Aylığı 5.387 TL 6.297 TL

