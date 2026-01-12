7 şehirde daha kuralar çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde yeni haftanın kura programını, "16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız" mesajıyla paylaştı.

21 BİN HAK SAHİBİ

Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1.020, Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bakan Kurum Yüzyılın konut Projesi'nin büyüklüğünün 1.5 trilyon dolar olduğunu ifade ederek, "Bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak.