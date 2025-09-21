7 yılda 74.5 milyon ton atık geri kazanıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi, yedi yılda dünyaya örnek olacak sonuçlar üretti. 74.5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Yedi yıllık süre içinde 74.5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı, 552 milyon ağacın kesilmesi önlendi, 1.71 trilyon litre su ve 227 milyar kilovatsaat enerji tasarruf edildi. Tüm bu kazanımların parasal karşılığı ise tam 256 milyar lira oldu.Bu rakam, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturasına, 10 şehir hastanesine ya da yüzlerce okulun yatırımına denk geliyor. Yüz binlerce kişiye yeni istihdam kapısı açan proje, "ekonomiye nefes aldıran çevre hareketi" olarak anılıyor. Böylece çevresel kazanımların ötesinde Türkiye'nin kalkınmasına da doğrudan katkı sağlandı.'Sıfır Atık'la 2017'de yalnızca yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024'te yüzde 36.08'e yükseldi. Bakanlık ise 2035'te yüzde 60 oranına ulaşmayı hedefliyor. 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi, denizlerin temizliği için büyük bir adım oldu.28 kıyı ilinde bugüne kadar 300 bin ton deniz çöpü toplandı. Bu yılın ilk beş ayında denizlerden 30 bin ton atık çıkarıldı. 2025–2029 dönemini kapsayan İkinci 5 Yıllık İl Eylem Planı ile deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi için yerel tedbirler artırılacak, kıyıdan deniz tabanına kadar düzenli temizlik faaliyetleri sürecek.Pilot uygulaması Ankara Kızılcahamam'da başlayan Depozito Yönetim Sistemi, Şubat 2025'te Sakarya'da devreye girdi. Sistem sayesinde kısa sürede 5.8 milyon içecek ambalajı toplandı. 2026'da ülke geneline yayılacak sistemle her yıl 25 milyar şişenin geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Sadece Sakarya'da 1.5 ayda 100 ton cam şişe toplandı.