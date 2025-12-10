70 kişilik kontenjan ayrıldı! Akkuyu NGS’ye yetiştirilmek üzere yeni öğrenci alınacak

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Programa; mühendislik, teknik, fizik, kimya, enerji veya doğa bilimleri alanlarında 'lisans' derecesine sahip mezunlar ve bu bölümlerden 2026 yılında mezun olacak öğrenciler başvurabiliyor.

3 YIL SONRA AKKUYU'DA İSTİHDAM EDİLECEK

Üç yıl süren yüksek lisans eğitiminde katılımcılar, ilk yıl boyunca teknik ağırlıklı yoğun Rusça eğitimi alıyor. Sonraki iki yıl ise seçilen alandaki uzmanlık derslerine ayrılıyor. Eğitimlerini tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, Rosatom'un eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim alıyor ve Rusya'daki faaliyette olan nükleer güç santrallerinde 1 ila 3 ay süreyle staj yapıyor. Eğitim programının ardından mezunlar, şirketin kadro planlaması doğrultusunda Akkuyu NGS'de istihdam ediliyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH

Programa başvurular 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların 'akkuyu.com' internet sitesindeki elektronik formu doldurmaları ve gerekli belgeleri eklemeleri gerekiyor.

Üniversite öğretim görevlileriyle yapılacak çevrimiçi mülakatlar 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat sonuçlarına göre, programa kabul edilmesi önerilen adaylardan oluşan asil ve yedek listeler belirlenecek.