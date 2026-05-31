72 bin hektar sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ
), geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72 bin 149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Geçen yıl 22 baraj, 7 gölet ve bent, 6 yeraltı depolaması ve suni besleme, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 195 taşkın tesisi ve 1 özel sektör HES'i olmak üzere 321 tesis tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu tesislerle geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 12 milyar lira ekonomiye katkı sağlandı. Bu kapsamda 406 milyon metreküp su depolandı, yıllık 67,4 milyon metreküp içme suyu elde edildi, yaklaşık 226 bin hektar alanda toplulaştırma tamamlandı. 74 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları kapsamında ilave 225 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tescil işlemleri gerçekleştirildi. Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında geçen yıl 3 bin 121 hektar alan ve 247 meskun mahalde 195 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı.