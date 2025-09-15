72 binden fazla motokurye kayıt altında! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin ardından başlayan yeni dönemi değerlendirdi. Uraloğlu, "Bu düzenlemeyle hem vatandaşlarımızın aldığı hizmetin güvenilirliği hem de kuryelerimizin çalışma şartları kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştu. Bugün geldiğimiz noktada her bir kurye Bakanlığımıza bildiriliyor, sistemde kayıt altına alınıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirterek, "Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini dile getirerek "İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu." diye konuştu.