72 yıldır Türkiye’nin gücüne değer katıyor

Türkiye'nin ekonomik büyümesine sağladığı katkı ve değer üreten yaklaşımıyla öne çıkan Vakıfbank, 72. yaşını kutluyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 72. yıl buluşması, 1.500'den fazla Vakıfbanklının katılımıyla gerçekleşti. Bankada 15 ve 20 yıldır görev yapan çalışanların plaketlerini aldığı programda, Vakıfbank'ın köklü değerleri ve ortak hedefler etrafında şekillenen birlik anlayışı belirgin şekilde öne çıktı. 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Osman Arslan, "Bizler üstlendiğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. Vakıfbank'ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymetli yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz" dedi. Yeni dönemde selektif kredi anlayışı ile özellikli sektörlere olan desteği sürdüreceklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: "72 yıldır olduğu gibi ülkemizin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artması için orta vadeli programımız doğrultusunda kesintisiz desteğimize devam edeceğiz. Selektif kredi anlayışımız gereği özellikle cari açığın finansmanı konusunda sorumluluk üstlenen sektörlere özel çözümler sunacağız."

