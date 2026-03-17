79 ilde kaçak tütün operasyonu! 337 şüpheli yakalandı, 100 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

İçişleri Bakanlığı, 79 ilde tütün üretimi ve satışı yapan 337 şüpheli yakalandığını ve 100 milyon TL'lik vergi kaybını önüne geçildiğini bildirdi.

79 İLDE EŞ ZAMANLI KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigara üretimi ile satışı yapılan adresler hedef alındı.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 79 ilde düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

100 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBI ÖNLENMİŞ OLDU

Operasyonlar kapsamında 42 yasa dışı sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı. Yetkililer, bu operasyon sayesinde yaklaşık 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

MİLYONLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyon bilançosu oldukça dikkat çekici:

25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron

13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron

148 bin 286 paket sigara

23 bin 344 adet elektronik sigara

9 bin 955 kilogram tütün mamulü

11 bin 705 adet puro/sigarillo

173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, tütün ve alkol kaçakçılığının yanı sıra elektronik eşya, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Operasyonda görev alan güvenlik güçleri tebrik edildi.