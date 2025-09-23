8 ayda 93 milyar TL prim üretti

Türkiye Sigorta, 2025 Ağustos sonu brüt prim üretimini açıkladı. Prim üretimi yüzde 45 arttı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, şirketin 01.01.2025–31.08.2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretiminin 93 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi. Prim üretiminde bu rakam 2024 yılına göre de yüksek bir artış anlamına geliyor. Rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 64.3 milyar TL'ye göre yüzde 45 oranında artış anlamına geliyor. Yılın ilk 8 ayında ana branşlar bazında değişime bakıldığında en yüksek artışı yüzde 254 ile kefaletin kaydettiği görüldü. Azalan tek kalem ise yüzde 17 düşen finansal kayıplar oldu.