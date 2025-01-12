8 Hollandalı’dan biri Türkiye’de tatil yaptı

Yeni yılın ilk uluslararası fuarı Hollanda Turizm Fuarı (Vakantiebeurs Utrecht) yoğun katılımla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan Türkiye pavilyonunda yaklaşık 20 firmanın yanı sıra sektörün önde gelen isimleri ve sektör temsilcileri yer aldı. Türk Hava Yolları'nın dev stantla katılım sağladığı fuarda, Türkiye ilgi odağı haline geldi. 8-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Vakantiebeurs Turizm Fuarı'na Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Baia Lara Hotel, Coral Group Hotels, Granada Luxery Hotels, İstanbul Convention, İzmir Ticaret Odası, Limak Hotels, Marmaris Paloma Hotel, Side Star Hotel, Side Sun Hotel, Susesi Luxery Resort ve Voyage Hotel temsilcileri katıldı. Hollanda Turizm Fuarı'na hem stant hem de bireysel olarak katılım sağlayan Türk turizmciler, 2025 sezonu için Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa pazarı çalışmalarını fuar boyunca sürdürdü. Hollanda turizm pazar hacmi Türkiye ve Antalya'nın mevcut pazar payından çok daha büyük potansiyele sahip. Avrupa da kişi başı gelir düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden birisi.

% 20 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Hollanda'nın nüfusu 18 milyon ve 2024'te gelen 1.4 milyon Hollandalı var. Bu yıl Avrupa'dan yoğun ön rezervasyon aldıklarını söyleyen sektör temsilcileri, "Bu pazarda 2025'te yüzde 20 artış bekliyoruz. Hedefimiz 2 miyon rakamına ulaşmak" dedi.



Hedef 2 milyon Hollandalı



TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAHEY BÜYÜKELÇİSİ SELÇUK ÜNAL



2025 yaz, Türkiye turizmi açısından ilk izlenimleriniz nasıl?

Öncelikle bütün dünya uzun bir pandemi dönemi geçirdi. Asrın depremlerini yaşadık. Bu iki döneme rağmen Hollanda'dan ülkemize ilgi hiç azalmadı aksine arttı. Geçen yıl 1 milyon 300 bin küsürdü. Ekim sonu itibarıyla aşarak yeni bir rekora imza atıldı. 2024'te 1 milyon 438 bin ile yılı bitirdik. 2024'te ülkemizi ziyaret eden Hollandalı turist ayısı 2023'ü de aştı. Turizm bakanımızın verdiği hedefler var.

Biz o hedefleri yakalamak için yakın çalışıyoruz. Bütün Hollandalıların 18 milyon olduğunu düşünürsek, 1.4 milyon Hollandalı dostumuz ülkemizi ziyaret etmesi çok önemli bir haber. Türkiye Hollandalıların çok önemli bir destinasyonu. Bu yıl şimdi sadece sahil kesimlerini turizm tesislerini ilgiyi teşvik etmek değil kültürel turizmini de teşvik etmek için çalışıyoruz. 2024'te Kapadokya'yı gezen gazeteci sayısı arttı. Kış turizmi de eklemek istiyoruz. 2025'te 2 milyon hedefimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

SABAH'ın özel bir gazete hazırladığı fuara, Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet katıldılar.



2025'te 2019'u yakalarız



LİMAK İNTERNATİONAL HOTELS & RESORT SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ALPAY YEGÜL



Görüşmeler nasıl geçti? Oldukça efektif çalışmakta olduğumuz partnerlerimizle ilgili senenin ilk fuarında ilk görüşmeler yapıldı. Antalya Belek Kemer ve kendi otellerimiz bazında kıyaslıyoruz. Genel olarak gidişat iyi görünüyor. Maliyetlerin artışına odaklı olarak bizim yaptığımız fiyat iyileştirmeleri oluyor. Avrupa'da da izlenen enflasyon artışı var. Temmuz- Ağustos tatilleri ihtiyaçlara göre nisan, mayıs veya ekim ayına kayabiliyor. Düşük sezonu destekleyici bir şey ancak yüksek sezon dediğimiz temmuzağustos ayında elde ettiğimiz rezervasyon sayılarında istatistik olarak düşüş algısı oluşturuyor. Hollanda, Benelüx dediğimiz Belçika pazarında git-geller oluşuyor. Ocak sonuna kadar rezervasyonlar sezonun büyük kısmını oluşturuyor. Herkes buradan aldığı geri dönüşlerle Ocak'ın 10-30 arası nasıl bir aksiyon alırız diye bakıyor. Antalya'da 4 tane resort otelimiz var. Belek'te artıda olduğumuz durumlar da söz konusu. Genel olarak 2025 nasıl olacak derseniz bizim altın yılımız 2019'du. Sonra araya pandemi girdi ve her şey sıkıntıya girdi. 2022'de toparlanma süreci başladı. 2025, 2019 havasını yakalar diye düşünüyorum.