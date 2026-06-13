8 yılda 99 milyar m3 doğalgaz taşındı

Azerbaycan doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), sekizinci yılına girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 12 Haziran 2018'de gerçekleştirilen tarihi açılışın ardından sekiz yıl geçti. TANAP bu sürede Türkiye'yi baştan başa kat eden bin 811 kilometrelik güzergâhta yıllık 16.2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor. Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan ve Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına ulaşan gazın 6 milyar metreküpü, Eskişehir'deki çıkış noktasından Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor. 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TANAP'ın 2018'den bu yana Türkiye'ye 39.2 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğalgaz taşıdığını bildirdi.



YAKLAŞIK 100 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINDI

AZERBAYCAN Enerji Bakanlığı verilerine göre, TANAP üzerinden bugüne kadar Türkiye'ye 39,3 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 99 milyar metreküp doğal gaz iletimi gerçekleştirildi.