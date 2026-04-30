80 binden fazla öğrenci 49 bini aşkın proje! TÜBİTAK’ta yüzlerce ödül verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu yılki yarışmalara ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencinin 19 bin 437 projesiyle, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencinin 29 bin 739 projesiyle başvurduğunu belirterek, "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödüllerini takdim edeceğiz." dedi.
80 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ, 49 BİNİ AŞKIN PROJE
ATO Congresium'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Kacır, yarışmalara ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencinin 19 bin 437 proje, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencinin 29 bin 739 proje ile başvurduğunu belirtti.
Bakan Kacır, bu yıl toplamda yüz binlerce öğrencinin bilimsel üretim sürecine dahil olduğunu vurguladı.
YÜZLERCE PROJE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Finale kalan projelere ilişkin de bilgi veren Kacır, Lise kategorisinde 108 proje, Ortaokul kategorisinde ise 90 proje için ödül verileceğini söyledi.
Toplamda 396 projenin finale kaldığı ve 882 öğrencinin yarıştığı ifade edildi.
"TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKE HALİNE GELDİ"
Konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda bilim, teknoloji ve savunma sanayi alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Kacır, yerli otomobil, uydu teknolojileri ve insanlı uzay görevlerine dikkat çekti.
Türkiye'nin artık teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.
"HER DAİM YANINIZDAYIZ"
Gençlere seslenen Kacır, geliştirilen projelerin sadece yarışma başarısı olarak kalmaması, ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini vurguladı. TÜBİTAK programları, Milli Teknoloji Atölyeleri ve girişimcilik destekleriyle gençlerin her aşamada desteklendiğini ifade etti.
Kacır, "Türk gençliği tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir" dedi.