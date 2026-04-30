80 binden fazla öğrenci 49 bini aşkın proje! TÜBİTAK’ta yüzlerce ödül verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu yılki yarışmalara ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencinin 19 bin 437 projesiyle, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencinin 29 bin 739 projesiyle başvurduğunu belirterek, "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödüllerini takdim edeceğiz." dedi.

80 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ, 49 BİNİ AŞKIN PROJE

Bakan Kacır, bu yıl toplamda yüz binlerce öğrencinin bilimsel üretim sürecine dahil olduğunu vurguladı.