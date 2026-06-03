80. yıla özel dijital hafıza sergisi

Garanti BBVA, 80 yıllık yolculuğunu anlatan "80 Yıldır Yarınlardayız" sergisini tanıttı. Bankanın Ankara'da atılan temellerinden bugüne uzanan kurumsal hafızası, geçmişi bugüne taşıyan ve yeniden yorumlayan bir yapı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın Türkiye ile birlikte büyüyen yolculuğuna dikkat çekti. 12 kurucu ortakla atılan temellerin bugün 23 bin çalışanın emeğiyle çok güçlü bir yapı olarak devam ettiğini vurgulayan Akten, kurum kültürünün en önemli gücünün insan kaynağı olduğunu ifade etti.

KURUMSAL MİRAS

Garanti BBVA'nın 80 yıllık geçmişine rağmen her zaman genç, dinamik ve kendini yenileyen bir kurum olduğunun altını çizen Akten, bankanın yolculuğunu "kendini sürekli yenileyen ama özündeki güven duygusunu hiç kaybetmeyen bir kurum hikâyesi" olarak tanımladığı konuşmasında geçmişten geleceğe uzanan deneyimi şu sözlerle aktardı: "Bugün burada Türkiye ile birlikte büyüyen 80 yıllık bir kurumsal mirası konuşuyoruz. Her dönemde kendini yeniden tanımlayan, değişimi kucaklayan ve sürekli yenilenebilen bir yapıdan bahsediyoruz. 80. yılımızı yıl boyunca farklı deneyimlerle devam edecek bir anlatı olarak ele alıyoruz. Garanti'nin hikâyesi, 1946'da Türkiye'nin üretmesi, güçlenmesi ve dünyayla bağ kurması amacıyla başladı. Türkiye büyüdükçe, şehirler değiştikçe ve teknoloji hayatın merkezine yerleştikçe biz de kendimizi sürekli dönüştürdük. Dijital deneyim alanımızın ziyaretçileri de reklam afişlerinden çalışan fotoğraflarına, şubelerin dönüşümünden dijitalleşmenin ilk adımlarına kadar uzanan pek çok hafıza parçasını bir arada deneyimleme imkânı bulacaklar."