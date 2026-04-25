81 ilde fırsatçılara göz açtırılmadı! 3 ayda 784,6 milyon TL ceza kesildi

HAKSIZ UYGULAMALARA 221 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde özellikle fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara odaklanıldı. 2026 yılında 23 bin 3 firma denetlenirken, 2 bin 155 işletmede aykırılık tespit edildi ve toplamda yaklaşık 221 milyon TL idari para cezası kesildi.

Bu cezaların dağılımında fahiş fiyat uygulamaları 174,3 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, emlak sektörüne 19,2 milyon TL, otomotive 5,1 milyon TL ve kuyum sektörüne 2,6 milyon TL ceza uygulandı.