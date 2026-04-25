81 ilde fırsatçılara göz açtırılmadı! 3 ayda 784,6 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla piyasa denetimlerine ilişkin kapsamlı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre yılın ilk üç ayında yaklaşık 130 bin firma ve 15,1 milyonu aşkın ürün denetlenirken, toplam 784,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.
DENETİMLERDE GENİŞ KAPSAM
Bakanlık açıklamasında, iç ticaret denetimlerinin vatandaşların ekonomik refahını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda 129 bin 327 firma denetlenirken, 15 milyon 167 bin 58 ürün incelendi.
HAKSIZ UYGULAMALARA 221 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde özellikle fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara odaklanıldı. 2026 yılında 23 bin 3 firma denetlenirken, 2 bin 155 işletmede aykırılık tespit edildi ve toplamda yaklaşık 221 milyon TL idari para cezası kesildi.
Bu cezaların dağılımında fahiş fiyat uygulamaları 174,3 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, emlak sektörüne 19,2 milyon TL, otomotive 5,1 milyon TL ve kuyum sektörüne 2,6 milyon TL ceza uygulandı.
TÜKETİCİ İHLALLERİNE 309,6 MİLYON TL CEZA
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 16 bin 421 firma incelendi. 517 firmaya aykırılıklar nedeniyle toplam 309,6 milyon TL ceza kesildi.
Açıklamada, özellikle sözleşme ihlallerinin 254,9 milyon TL ile en yüksek ceza kalemini oluşturduğu, reklam ve haksız ticari uygulamaların 50,2 milyon TL, ürün güvenliği ihlallerinin ise 4,4 milyon TL ceza ile sonuçlandığı bildirildi.
81 İLDE YOĞUN DENETİM
Bakanlığa bağlı ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde yürütülen çalışmalarda 89 bin 903 firma denetlendi, 19 bin 50 firmaya toplam 254 milyon TL ceza uygulandı.
Özellikle İstanbul'da 46 bin 416 üründe aykırılık tespit edilirken, bu kapsamda 203,3 milyon TL idari para cezası kesildi. Ürün bazlı denetimlerde ise Ankara 4,7 milyonun üzerindeki ürünle ilk sırada yer alırken, Antalya'da bu rakam 1,8 milyonu aştı.
REKABET KURUMU'NDAN MİLYARLIK CEZALAR
Rekabet Kurumu da denetimlerini sürdürdü. Kurum, 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza keserken, 2026 yılının ilk üç ayında ise başta bilişim, gıda ve finans sektörleri olmak üzere 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası uyguladı.
"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, enflasyon, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "İç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicinin huzurunu korumak için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.