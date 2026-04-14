Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 887 bin ton inek sütü toplandı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan istatistiklere göre ticari süt işletmelerince 887 bin 774 ton inek sütü toplandı

  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;


Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azaldı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,8 arttı, yoğurt üretimi %7,4 arttı, içme sütü üretimi %4,0 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %1,9 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %2,5 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,9 arttı, yoğurt üretimi %10,6 arttı, içme sütü üretimi %4,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %0,3 arttı.

Bir önceki ay 945 bin 256 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında %6,1 oranında azalarak 887 bin 774 ton oldu.

Bir önceki ay 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında %12,3 oranında azalarak 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti.

Bu istatistikler çiğ sütü girdi olarak kullanan, "süthane işletmeciliği" ve "peynir imalatı" alanında faaliyet gösteren entegre süt işletmelerinin tamamına aylık olarak uygulanan anket çalışmasından elde edilmektedir. Anket kapsamına dondurma ve sütlü tatlı üreten işletmeler dâhil değildir.

İçme sütü üretimine ambalajlı sade ve katkılı sütler; ayran ve kefir üretimine sade ve çeşnili/aromalı tüm ürünler; yoğurt üretimine sade, süzme ve çeşnili/aromalı tüm yoğurtlar dâhildir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
887 bin ton inek sütü toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz