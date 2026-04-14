887 bin ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azaldı.



Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,8 arttı, yoğurt üretimi %7,4 arttı, içme sütü üretimi %4,0 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %1,9 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %2,5 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,9 arttı, yoğurt üretimi %10,6 arttı, içme sütü üretimi %4,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %0,3 arttı.