9 aylık turizm gelirinde rekor

Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) tarafından düzenlenen Geleneksel Öğle Yemeği'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet tarihinin ilk 9 aylık en yüksek turizm gelirine ulaşıldı. 2025 yılı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız" dedi. İlk 9 ayda İstanbul'un 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ersoy, "Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı artırmak, ülkemize nitelikli turisti getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Söz konusu çeşitliliği yaratmak için üç kademeli bir stratejiyle yol alıyoruz. Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz" şeklinde konuştu.

2026'DA 26 FESTİVAL

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni gelecek yıl 26, 2027'de ise 32 şehirde düzenleneceklerini anlatan Ersoy, "Bu yıl yine hepinizin bildiği gibi Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizdeki 5 ayrı şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' düzenledik. 2026 yılında bu şenliğin düzenleneceği illerin sayısı 9'a çıkacak. Festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistem yaratıyoruz" dedi. Türk dizilerinin dünyada 170'e yakın ülkede, bir milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaştığını da vurgulayan Ersoy, "Bakanlık olarak dizilerimizin bu gücünü uluslararası tanıtım stratejilerimizin merkezine yerleştirdik" dedi.