9 günlük bayram tatilinde trenler 18 bin 644 yolcu daha fazla taşıyacak

TRENLERDE 18 BİNİ AŞKIN KAPASİTE ARTIŞI

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırılacağını bildiren Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine yanıt verilmesi için TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT'lere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18 bin 664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, vatandaşların sevdikleriyle bayram sevincini doyasıya yaşaması için YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına önem verdiklerini kaydetti.