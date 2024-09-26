9. Sabri Ülker Bilim Ödülü sahibini buldu

2016 yılından beri verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü, sahibini buldu. Ödülün bu yılki sahibi Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde Kök Hücre Kromatin Grubu'nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Sabri Ülker Bilim Ödülü ile genç bilim insanlarımızı teşvik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu da, "Araştırmalarımızın takdir edilmesi bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı" diye konuştu.