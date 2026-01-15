91,5 ton altını geri istiyorlar! 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana süren hesap kapanmadı

"ROMANYA-RUSYA ORTAK KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLASIN"

Romanya'nın iddialarını o dönem hazinenin Rus temsilcileri tarafından teslim alındığı ve Moskova'ya vardığına dair imzalanan protokollere dayandırdığına vurgu yapılan açıklamada, bu protokolde Rusya'nın teslim aldığı hazineyi Romanya'ya iade etme taahhüdü verdiğini ifade etti.

Açıklamada, protokolün uluslararası antlaşma niteliğinde olduğu ve buna Rusya'nın da itiraz etmediği belirtildi.

Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya gönderdiği altın rezervlerine ilişkin meselenin kurulan Romanya-Rusya Ortak Komisyonu'nca analiz edildiği kaydedilen açıklamada, komisyonda iki taraftan tarih, arşiv, finans, bankacılık ve sanat tarihi gibi alanlarda uzmanların bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2003'te oluşturulan komisyonun birkaç kez bir araya geldiği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasıyla çalışmalara ara verildiği belirtilerek, siyasi şartlar izin verdiğinde ortak komisyonun yeniden çalışmalarına başlaması talebinde bulunuldu.