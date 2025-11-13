9.2 milyar liralık iki arz başladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçen hafta onayladığı Pasifik Holding ile Vakıf Faktoring'in halka arzı başladı. Pasifik Holding artırılmış sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan 4 milyar adet hisseyi 1.5 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL, şirket değeri ise 30 milyar TL olacak. Halka arz için 12, 13 ve 14 Kasım'da talep toplanacak. Hisselerin yüzde 50'si bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si kurumsal yatırımcılara satılacak. Vakıf Faktoring'in ise sermayesinin yüzde 25'ini oluşturan 225 milyon adet hisse 14.2 liradan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL, şirket değeri 12.8 milyar TL olacak.