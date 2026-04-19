A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

Bünyesinde bulunan A101 mağazalarıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş., organize perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden CarrefourSA'yı devralmak üzere Sabancı Holding ve Carrefour ile anlaşmaya vardı. Sabancı Holding ve Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, konuya ilişkin pay devir sözleşmesi 17 Nisan 2026'da imzalandı. Pay devri, Sabancı Holding'in şirketteki yüzde 57.12'lik payı ile Carrefour Nederland BV'nin yüzde 32.16'lık hissesini kapsıyor. İşlemin tamamlanmasıyla CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 89.28'ine karşılık gelen payların Yeni Mağazacılık A.Ş. kontrolüne geçmesi öngörülüyor. Taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında devir işlemi, 325 milyon dolarlık şirket değeri baz alınarak, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre hesaplanacak nihai hisse değeri üzerinden gerçekleştirilecek. Devir süreci, Turkish Competition Authority onayı dahil gerekli tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak tamamlanacak. İşlemin sonuçlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour'un CarrefourSA'da payı kalmayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, işlemin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bostan, "A101 ve CarrefourSA'nın faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürmesi öngörülmektedir" diye konuştu.