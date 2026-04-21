AB, BM ve Dünya Bankası, Gazze’nin yeniden inşası için gereken rakamı açıkladı

AB, BM ve Dünya Bankası, Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) adlı ortak bir rapor hazırladı.

Raporda, 24 aylık çatışma sonrası Gazze'nin yeniden inşası için 10 yıl içinde 71,4 milyar dolara ihtiyaç olduğu ortaya konuldu.

Gazze'deki fiziksel altyapı hasarının 35,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22,7 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Raporda, Gazze'de temel hizmetler, kritik altyapının onarılması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için söz konusu 71,4 milyar doların 26,3 milyarının ilk 18 ayda karşılanması gerektiği kaydedildi.

Çatışmadan en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü ya da yıkıldığı belirtildi.