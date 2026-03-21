AB enerji krizine karşı alarmda

Orta Doğu'daki savaş ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, küresel enerji arz zincirinde ciddi kırılmalara yol açıyor. Özellikle Katar'daki LNG tesislerine yönelik saldırılar sonrası Avrupa gaz fiyatlarında sert yükselişler görülürken, piyasalarda arz kesintisine yönelik risk algısı hızla fiyatlanıyor. Avrupa gaz fiyatlarının kısa sürede yüzde 30-50 bandında artış göstermesi, krizin finansal boyutunu da derinleştiriyor. Potansiyel yüzde 130'luk yükseliş senaryoları, yeni bir enerji krizinin tetiklenebileceğine işaret ediyor.

YENİ BİR RİSK ALANI

Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla LNG'ye yönelen Avrupa için bu strateji, yeni bir risk yaratmış durumda. Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. "Rekabet gücümüzü artırmak hayati önem taşımaktadır." diyen Costa, bunun, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kaliteli istihdam sağlamak, satın alma gücünü korumak ve mevcut jeopolitik ortamda Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak için gerekli olduğunu anlattı.

PETROLDEN DAHA BÜYÜK BİR RİSK

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de, "Ortadoğu'daki savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisi enerji alanında görülmektedir" dedi. AB'de enerji arz güvenliğini sağladıklarını savunan von der Leyen, "Avrupa küresel fiyat artışlarından etkileniyor. Çatışma sürdükçe enerji fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Daha bugün, Katar'daki gaz altyapısına yönelik saldırılar sonrasında gaz fiyatları yüzde 30 arttı. Bu tür saldırılar, altyapıya ve silahsız ticari gemilere yönelik sorumsuz eylemler, maliyetleri artırmakta ve gelecekteki arz risklerini gündeme getirmektedir." diye konuştu.

KÜRESEL ARZ ZİNCİRİ KIRILIYOR

Körfez bölgesindeki enerji tesislerine yönelik saldırılar yalnızca kısa vadeli fiyat artışlarına değil, aynı zamanda uzun vadeli kapasite kayıplarına da neden oluyor. Katar'daki LNG üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 17'sinin devre dışı kalabileceği ve onarım sürecinin yıllar sürebileceği yönündeki değerlendirmeler, arz tarafında kalıcı daralma riskini gündeme getiriyor. AB'nin enerji politikası son yıllarda çeşitlendirme üzerine kurulsa da mevcut kriz, bu yaklaşımın sınırlılıklarını ortaya koyuyor. LNG arzının küresel rekabete açık yapısı, Avrupa'yı fiyat şoklarına karşı daha hassas hale getirirken, düşük stok seviyeleri ve artan talep baskısı kırılganlığı artırıyor. Avrupa'nın 2026 için rekor LNG ithalatı planlaması, bu bağımlılığın derinleşeceğine işaret ediyor. Mevcut tablo, Avrupa için klasik bir arz krizinden ziyade çok boyutlu bir "enerji şoku" riskine işaret ediyor.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI REKOR KIRDI

Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilim, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Avrupa Komisyonu'nun Haftalık Petrol Bülteni verilerine göre, özellikle dizel fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası artan arz endişeleri, taşımacılık ve lojistik maliyetlerini yukarı çekerek dizel talebini ve fiyatlarını hızla artırdı. Almanya'da başlayan fiyat artışları kısa sürede Avrupa geneline yayılırken, Danimarka ve Avusturya'da dizel fiyatları Almanya'nın da üzerine çıktı. Polonya, Çekya, Lüksemburg ve Belçika gibi ülkelerde ise vergi avantajı nedeniyle fiyatlar görece düşük kaldı. Avrupa'da en yüksek akaryakıt fiyatları Hollanda ve Danimarka'da kaydedilirken, bölge genelinde enerji maliyetlerindeki yükseliş ekonomik baskıyı artırıyor.