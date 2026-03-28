Giriş Tarihi: 28.03.2026

AB gümrüklerde köklü değişikliğe gidiyor

AB kurumları, çevrim içi platformlara ilave sorumluluklar getirilmesini ve yeni bir gümrük otoritesi kurulmasını içeren reform paketinde anlaşma sağladı. AB ülkelerine satış yapan çevrimiçi platformlar ithalatçı olarak kabul edilecek ve gümrük vergilerinin ödenmesinden ve ürün güvenliğinden sorumlu olacak. AB kurallarını ihlal eden şirketler, önceki 12 ay içinde AB ülkelerine yaptıkları toplam satışların yüzde 1 ile yüzde 6'sı arasında para cezasına çarptırılabilecek. Açıklamada, yapılacak yeniliklerle Avrupa gümrüklerinin uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına uyumlu hale geleceğine işaret edilerek, "1968'den bu yana gümrük kurallarında yapılan en kapsamlı reform" denildi.

