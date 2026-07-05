AB ile e-ticarette yeni uygulama devrede

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması" ile AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamındaki ürünlerin tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini açıkladı. Bolat, Türkiye ile AB arasındaki sınır ötesi e-ticarete yönelik yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirme yaptı. AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adım attıklarını belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yeni uygulamanın sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini hedeflediğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."