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Giriş Tarihi: 5.07.2026

AB ile e-ticarette yeni uygulama devrede

AB ile e-ticarette yeni uygulama devrede
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması" ile AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamındaki ürünlerin tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini açıkladı. Bolat, Türkiye ile AB arasındaki sınır ötesi e-ticarete yönelik yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirme yaptı. AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adım attıklarını belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

KESİNTİSİZ SÜRECEK
Yeni uygulamanın sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini hedeflediğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

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#GÜMRÜK BİRLİĞİ #TİCARET BAKANLIĞI #AB

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AB ile e-ticarette yeni uygulama devrede
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