AB ile ticaret hacmi 9 kat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) düzenlediği "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB'nin Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı konumunda olduğunu, 1995 yılında 26.6 milyar dolar olan toplam dış ticaretin, 2025 yılında 233 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bunun da 9 katlık bir artış anlamına geldiğini ifade eden Bolat, "30 yıllık süreçte AB'ye olan 11 milyar dolarlık ihracatımız 117 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık 15.5 milyar dolar olan ithalatımız da 116 milyar dolara çıktı" dedi. Ticaret Bakanı Bolat, 2003-2025 yılları arasında Türkiye'de 287 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım girişi olduğunu, bu doğrudan yabancı yatırımların yüzde 70'inin Avrupa Birliği kökenli firmalardan oluştuğunu aktardı. Türkiye'nin Avrupa sanayisinin ve tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydeden Bolat, "Avrupa Birliği içinde de gerek kendi menfaatleri gerekse Türkiye ile olan dostluk ilişkileri çerçevesinde çok sayıda Türkiye yanlısı politikacı ve iş çevresi olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu. Bolat, bu ticaret diplomasinin ve kararlılığın karşılığını, AB Komisyonu'nun 4 Mart Çarşamba günü kabul ettiği Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında kısmen de olsa görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

