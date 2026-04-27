AB tescilinde ürün hedefi 100

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği
'nde (AB) tescil süreci son yıllarda önemli ölçüde hız kazandı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Avrupa
'da tescillenen 46 ürünümüz var. Bu ürünlerin 38'i son üç yılda tescil edildi. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz yakın işbirliği sayesinde süreçler hızlandı ve sayılarımız arttı. 46 olan AB tescilli ürün sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda başvuru sahiplerine teknik destek veriyor, süreçlere katkı sağlıyor ve hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz" dedi. Durak, Türkiye'nin dünyada en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip ikinci ülke konumunda olduğunu, AB tescilli ürün sayısında ise Çin ve İngiltere'nin ardından üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.