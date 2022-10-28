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Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:24 Son Güncelleme: 28.10.2022 10:29

Dizel ve benzin yasaklanıyor! Avrupa tarihi belirledi

Dizel ve benzin yasaklanıyor! Avrupa tarihi belirledi

Zararlı gaz salınımı ve artan maliyetler nedeniyle Avrupalı devletlerde ortaya çıkan benzin ve dizel motorlu araçların yasaklanması kavramı giderek daha çok öne plana çıkmaya başladı. Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasında anlaşma sağladı.

Avrupa Birliği, çevreye verdiği zararlarla tahtı sallanan dizel ve benzinli araçların yenilerinin üretimine 2035'te son verilerek hibrit elektrikli otomobiller gibi daha çevre dostu otomobillerin üretimine izin verecek bir anlaşmada uzlaştı. Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

EMİSYONLAR %100 AZALTILACAK

Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

EMİSYON HEDEFLERİ

2030 yılı emisyon düşürme hedefi de otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

"BU SİYASİ ANLAŞMA 2030 İKLİM HEDEFİMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AP ve AB Konseyi arasında 2035 itibarıyla sıfır emisyonlu yeni otomobil satışları konusunda bugün sağlanan siyasi anlaşma, 2030 iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

SIFIR EMİSYONLU ARAÇLARA GEÇİŞİN 2050'DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

AB, 2050'ye kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

55'E UYUM

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

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Dizel ve benzin yasaklanıyor! Avrupa tarihi belirledi
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