Dizel ve benzin yasaklanıyor! Avrupa tarihi belirledi

Avrupa Birliği, çevreye verdiği zararlarla tahtı sallanan dizel ve benzinli araçların yenilerinin üretimine 2035'te son verilerek hibrit elektrikli otomobiller gibi daha çevre dostu otomobillerin üretimine izin verecek bir anlaşmada uzlaştı. Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.