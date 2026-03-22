ABD 5 haftadır maaşlarını ödeyemiyor... Elon Musk TSA personeli için kesenin ağzını açtı

ABD'de federal bütçe krizinin uzamasıyla maaşlarını alamayan havalimanı güvenlik görevlileri gündemdeki yerini korurken, milyarder iş insanı Elon Musk sürece müdahil olarak çalışanların maaşlarını karşılamayı teklif etti.

BÜTÇE KRİZİ 5 HAFTADIR SÜRÜYOR

Transportation Security Administration (TSA) bütçesinde yaşanan kriz beşinci haftasına girerken, güvenlik tarama personeli ve diğer çalışanlar son altı ay içinde ikinci kez maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Department of Homeland Security (DHS) bünyesinde faaliyet gösteren kurumda yaşanan finansman sıkıntısı, ülke genelindeki havalimanlarında aksamalara yol açıyor.