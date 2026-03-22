ABD 5 haftadır maaşlarını ödeyemiyor... Elon Musk TSA personeli için kesenin ağzını açtı

ABD'de federal bütçe krizinin uzamasıyla maaşlarını alamayan havalimanı güvenlik görevlileri gündemdeki yerini korurken, milyarder iş insanı Elon Musk sürece müdahil olarak çalışanların maaşlarını karşılamayı teklif etti.
BÜTÇE KRİZİ 5 HAFTADIR SÜRÜYOR
Transportation Security Administration (TSA) bütçesinde yaşanan kriz beşinci haftasına girerken, güvenlik tarama personeli ve diğer çalışanlar son altı ay içinde ikinci kez maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.
Department of Homeland Security (DHS) bünyesinde faaliyet gösteren kurumda yaşanan finansman sıkıntısı, ülke genelindeki havalimanlarında aksamalara yol açıyor.
MUSK'TAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEKLİF
Havalimanlarında güvenlik kontrollerinde uzun bekleme süreleri oluşurken, personelin iş başında kalması için baskı arttı. Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelindeki havalimanlarında çok sayıda Amerikalının hayatını olumsuz etkileyen bu finansman açmazı sırasında TSA personelinin maaşlarını ödemeyi teklif etmek istiyorum."
Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
50 BİN PERSONEL GÖREVDE, DEVAMSIZLIK ARTABİLİR
Havayolu şirketleri ve seyahat sektörü temsilcileri, TSA bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 bin güvenlik görevlisinin devamsızlık oranlarının artabileceği uyarısında bulunuyor.
Federal verilere göre TSA çalışanlarının yıllık ortalama geliri yaklaşık 61 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Kriz nedeniyle bazı bölgelerde çalışanlar için gıda yardımları ve bağış kampanyaları düzenleniyor.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
ABD'de bütçe krizine çözüm bulunması için siyasi temaslar sürerken, John Thune, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.
Daha önce Donald Trump döneminde yaşanan ve 43 gün süren hükümet kapanışında benzer şekilde özel kaynaklarla maaş ödemelerinin desteklendiği hatırlatılıyor.