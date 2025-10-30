Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD Başkanı Trump: Şi ile birçok konuda anlaştık
Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:09 Son Güncelleme: 30.10.2025 09:10

ABD Başkanı Trump: Şi ile birçok konuda anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardında pek çok konuda anlaştıklarını açıkladı.

AA
ABD Başkanı Trump: Şi ile birçok konuda anlaştık

Trump, Çin Devlet Bakanı Şi ile Güney Kore'de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu çok hoş bir jestti. Ve bunun gibi birçok şey." dedi.

Trump, görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini, bu yüzden ABD'nin bu gerekçeyle Çin'e getirdiği yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10'a düşürdüğünü açıkladı.

Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" dile getiren Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil, dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementleri ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Trump: Şi ile birçok konuda anlaştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz