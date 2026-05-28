ABD ekonomisi alarm veriyor! Büyüme tahminlerin altında kaldı, enflasyon son 3 yılın zirvesinde

İsrail ile İran'a karşı savaş başlatan ABD'de ekonomi alarm veriyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji fiyatlarının tavan yaptığı ülkede büyüme rakamları tahminlerin altında kalırken, enflasyon ise son 3 yılın zirvesine çıktı. İşsizlik rakamları ise 215.000'e yükseldi.
ABD İLK ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
ABD ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalarak yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,6 büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından yayımlanan ikinci tahmin verilerine göre, büyüme oranı ilk öncü rapora kıyasla 0,4 puan aşağı yönlü revize edildi.
Böylece ABD ekonomisinde 2025'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,5'lik büyümenin ardından toparlanma eğilimi sürmüş oldu.
REVİZYON AŞAĞI YÖNLÜ GELDİ
BEA verilerine göre aşağı yönlü revizyonun temel nedeni, ithalattaki artış oldu.
Raporda, genel büyümeye katkı sağlayan ana kalemlerin ise ihracat, yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamaları olduğu belirtildi.
Ekonomistler, ithalattaki güçlü artışın net dış ticaret katkısını zayıflatarak büyüme verisinin aşağı çekilmesinde etkili olduğunu değerlendiriyor.
ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE KARIŞIK TABLO
Enflasyon Nisan'da yıllık bazda 3.8'e yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları hariç ise çekirdek enflasyon yüzde 3.3 olarak revize edildi. Aynı zamanda açıklanan fiyat endekslerinde ise sınırlı revizyonlar dikkat çekti.
Gayrisafi yurt içi alımlar fiyat endeksi, ilk tahminde açıklanan yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e aşağı çekildi.
ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit kaldı.
Buna karşın, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yukarı yönlü revize edildi.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTIŞ GÖSTERDİ
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta artış gösterdi. Açıklanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 23 Mayıs ile sona eren haftada 5 bin artarak 215 bine yükseldi.
Bir önceki haftaya ilişkin veri ise revize edilmişti.
İşgücü piyasasındaki genel eğilimi daha sağlıklı yansıtan dört haftalık hareketli ortalama da yukarı yönlü hareket etti.
Buna göre dört haftalık ortalama, önceki haftanın revize edilen seviyesine göre 6 bin 250 artışla 209 bine çıktı.
Bu artış, ABD iş gücü piyasasında sınırlı da olsa yavaşlama sinyallerinin sürdüğüne işaret etti.
FED ÜZERİNDEKİ BASKI SÜREBİLİR
Çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü revizyon, piyasalarda faiz beklentileri açısından dikkatle izleniyor.
Analistler, ekonomik büyümenin sürmesine rağmen çekirdek enflasyonun yüksek kalmasının, Federal Reserve'in para politikası kararlarında temkinli duruşunu korumasına neden olabileceğini belirtiyor.
Veriler, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ortaya koyarken, enflasyon cephesindeki dirençli görünüm nedeniyle faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceğine işaret ediyor.