ABD ekonomisi alarm veriyor! Büyüme tahminlerin altında kaldı, enflasyon son 3 yılın zirvesinde

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE KARIŞIK TABLO

Enflasyon Nisan'da yıllık bazda 3.8'e yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları hariç ise çekirdek enflasyon yüzde 3.3 olarak revize edildi. Aynı zamanda açıklanan fiyat endekslerinde ise sınırlı revizyonlar dikkat çekti.

Gayrisafi yurt içi alımlar fiyat endeksi, ilk tahminde açıklanan yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e aşağı çekildi.

ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit kaldı.

Buna karşın, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yukarı yönlü revize edildi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta artış gösterdi. Açıklanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 23 Mayıs ile sona eren haftada 5 bin artarak 215 bine yükseldi.

Bir önceki haftaya ilişkin veri ise revize edilmişti.

İşgücü piyasasındaki genel eğilimi daha sağlıklı yansıtan dört haftalık hareketli ortalama da yukarı yönlü hareket etti.

Buna göre dört haftalık ortalama, önceki haftanın revize edilen seviyesine göre 6 bin 250 artışla 209 bine çıktı.

Bu artış, ABD iş gücü piyasasında sınırlı da olsa yavaşlama sinyallerinin sürdüğüne işaret etti.