ABD-İran savaşı kriptoyu vurdu! Bitcoin dahil tüm coinler sert düştü

ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktaya saldırı başlattı. İran dini lideri Hamaney'in evi başta olmak üzere üst düzey birçok kritik ismin hedef alındığı saldırıya Tarhan yönetimi Körfez'deki ABD üslerine saldırı ile karşılık verdi.
Orta Doğu'da tansiyon giderek tırmanırken, yaşanan gerilime ilk tepkiyi kripto paralar verdi.
KRİPTO PARALARDA KESKİN SATIŞ DALGASI
Bitcoin, İran'a saldırı haberlerinin ardından yüzde 3,8 değer kaybederek 63.038 dolar seviyesine geriledi. Amirla kripto para birimi böylelikle Şubat 2026'nın başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
İkinci en büyük kripto varlık olan Ether ise yüzde 4,5 düşüşle 1.835 dolar seviyesine indi.
CoinGecko verilerine göre, bu gelişmenin hemen ardından dijital varlık piyasasından yaklaşık 128 milyar dolarlık bir piyasa değeri silindi.
Ekim ayında görülen 126.000 dolarlık rekorun ardından yaşanan sert düşüşün ardından Bitcoin'de kayıplar, jeopolitik gerilimlerle bir kez daha derinleşmiş oldu.
ALTI COİNLERDE SON DURUM
Saldırının hemen ardından alt coinlerde de belirgin bir düşüş yaşandı. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralarda olduğu gibi çoğu altcoin de değer kaybetti.
Solana yüzde 3,27 değer kaybıyla 78,78 dolara gerilerken, XRP yüzde 2,17 düşüşle 1,32 dolardan işlem gördü.
Piyasanın önemli tokenlerinden BNB yüzde 2,24 kayıpla 597,54 dolara inerken, Dogecoin yüzde 3,02 düşüşle 0,08884 dolara geriledi. Cardano ise yüzde 3,10 değer kaybederek 0,2667 dolar seviyesine indi.
NEDEN KRİPTO PARALARDA İLK ÖNCE SATILDI
Orta Doğu'daki gerilim döviz, emtia, hisse ve tahvil piyasasının kapalı olduğu hafta sonuna denk geldi. Kripto paraların 7/24 açık olması, yaşanan tansiyondan ilk başta bitcoin, ether gibi coinlerin etkilenmesini de beraberinde getirdi. Jeopoltiik risklerin tırmanmasıyla yatırımcılar altın gibi daha güvenilir yatırım araçlarına geçiş yapmaya başladı.