ABD-İran savaşı kriptoyu vurdu! Bitcoin dahil tüm coinler sert düştü

KRİPTO PARALARDA KESKİN SATIŞ DALGASI

Bitcoin, İran'a saldırı haberlerinin ardından yüzde 3,8 değer kaybederek 63.038 dolar seviyesine geriledi. Amirla kripto para birimi böylelikle Şubat 2026'nın başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

İkinci en büyük kripto varlık olan Ether ise yüzde 4,5 düşüşle 1.835 dolar seviyesine indi.

CoinGecko verilerine göre, bu gelişmenin hemen ardından dijital varlık piyasasından yaklaşık 128 milyar dolarlık bir piyasa değeri silindi.

Ekim ayında görülen 126.000 dolarlık rekorun ardından yaşanan sert düşüşün ardından Bitcoin'de kayıplar, jeopolitik gerilimlerle bir kez daha derinleşmiş oldu.